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27.11.2018,  
10:03
Текст:  Антон Валагин

"Уши Апокалипсиса" выставили на продажу

В Шотландии выставлена на продажу станция стратегической радиоразведки НАТО Балдо Бридж. Предназначенный для перехвата сигналов на запуск баллистических ракет объект был построен в 1985 году, открыт принцессой Анной и два десятилетия спустя выведен из эксплуатации за ненадобностью. За огромный белый купол над главной антенной шотландцы прозвали базу "Мяч для гольфа", пишет The Drive.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Военные появились в этих краях в 1942 года. Был построен вспомогательный аэродром Королевских ВВС, где иностранцев обучали пилотированию истребителей Spitfire и Hurricane. После войны аэродром превратился в самолетное кладбище и был официально закрыт в 1956 году, но две сходящиеся под углом взлетно-посадочные полосы видны на спутниковых снимках до сих пор.

Три десятилетия спустя в Балдо Бридж построили станцию радиоперехвата. Она должна была собирать следить за радиообменом между советскими спутниками системы предупреждения о ракетном нападении и наземными командными рунктами, а также фиксировать сигналы на запуск баллистических ракет. Но холодная война окончилась, угроза ядерной войны отодвинулась и станция осталась не у дел. Ее снова закрыли и выставили на продажу.

- Это идеальное место для желающих иметь укрытие на случай ядерного Апокалипсиса, - пишет военный обозреватель Тайлер Рогоуэй. - Территория в девять акров окружена мощной системой охраны и снабжена всем необходимым для выживания: от глубоких бункеров до дизель-генераторов. Цена объекта смехотворна - 1,22 миллиона долларов и в стоимость входит большая спутниковая тарелка для подслушивания военных разговоров.

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