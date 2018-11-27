Утверждена стратегия развития отечественных санаториев и курортов

Правительство утвердило Стратегию развития санаторно-курортного комплекса.

Ее главные цели - повысить доступность санаторно-курортного лечения, развивать лечебно-оздоровительные местности и курорты, материально-техническую базу санаторно-курортных организаций, оздоровительного туризма.

По словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, сегодня 44% санаторно-курортных организаций относятся к государственной форме собственности, 3% - к муниципальной, 53% - к частной. Из 495 государственных санаторно-курортных организаций к федеральным относятся 140 организаций, к региональным - 355 организаций. Больше всего санаториев находится в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.

"Национальный санаторно-курортный комплекс имеет существенный потенциал для развития. Только в 2015-2017 годах в санаторно-курортных организациях получили лечение и отдохнули свыше 20 миллионов человек. Думаю, можно рассчитывать на то, что реализация Стратегии приумножит число граждан, которые предпочтут отдых внутри страны загранице",- подчеркивает Голикова.

Вице-премьер также отмечает, что пока развитие санаторно-курортного комплекса сдерживает наличие ряда проблем, одна из основных - неутешительное состояние его материально-технической базы. В 123 государственных санаториях износ зданий составляет более 80%. В 166 износ медицинского оборудования также превышает 80%. "Мы планируем, что финансирование реализации подписанной Стратегии будет осуществляться за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Наш следующий шаг в этой работе - разработка плана конкретных мероприятий в идеологии подписанной Стратегии. Проект плана будет прорабатываться Минздравом России совместно с заинтересованными федеральными органами власти. Рассчитываем, что проект плана мероприятий будет внесен в правительство в шестимесячный срок",- уточнила Татьяна Голикова.