В Минске утвержден депутатами новый руководитель столицы

К исполнению обязанностей руководителя столичного мегаполиса приступил новый председатель минского горисполкома Анатолий Сивак, которого накануне, 26 ноября, утвердили на сессии депутаты городского Совета, сообщила БЕЛТА.

Представляя 56-летнего градоначальника, глава администрации Александра Лукашенко Наталья Кочанова выразила уверенность, что "по своим человеческим и профессиональным качествам Минск получит надежного руководителя, который сделает все для того, чтобы придать динамизм развитию города и вывести его на достойный уровень".

В числе основных задач, которые предстоит решать руководству белорусской столицы, по словам представителя администрации президента, - "повышение эффективности деятельности предприятий и организаций, проведение на достойном уровне II Европейских игр, дальнейшее благоустройство территорий, озеленение городской среды".

Новому руководству почти двухмиллионного города предстоит участвовать также в создании новых рабочих мест, контролировать ввод незавершенных объектов в эксплуатацию. "Минск должен быть примером во всем, - подчеркнула Кочанова. - Эффективная работа каждого предприятия - залог успеха формирования бюджета, который позволит решать вопросы в здравоохранении, образовании, культуре, спорте".

Обязанность городских властей, по мнению Сивака, заключается в том, чтобы максимально "удовлетворять потребности минчан, создавать благоприятные условия, в том числе, для бизнеса и экономики в целом". Новый градоначальник Минска намерен также улучшить содержание жилищного фонда, придомовых территорий, обратить внимание на замечания граждан по доступности и эффективности медицинских услуг, образования, культурного досуга, занятий физкультурой и спортом.