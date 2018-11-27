В московском бутике Chanel до конца декабря можно ознакомиться с украшениями из высокой ювелирной коллекции Les Blеs de Chanel, представленной компанией два года назад и с тех путешествующей по миру.

Коллекция посвящена пшенице: Шанель родилась 19 августа, а потому ассоциировала свой праздник с жатвой. Жар полуденного солнца передают желтые бриллианты и сапфиры, желтое и белое золото. В прямом смысле повседневных украшений в Les Blеs de Chanel нет, это высокохудожественные вещи, предполагающие серьезные инвестиции с точки зрения ювелирного искусства.