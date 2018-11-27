В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева

41-летняя российская певица Анна Плетнева, бывшая вокалистка проектов "Лицей" и "Кофе с Дождём" и солистка группы "Винтаж", госпитализирована в Москве.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.
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⚡️Срочно: Анна Плетнёва госпитализирована с воспалением лёгких ⠀ Почти неделю Анна Плетнева страдала от удушающих приступов кашля, но несмотря на это дала в прошедшие выходные два концерта, один из которых проходил в прямом эфире на Муз-ТВ. В личном микроблоге Аня выкладывала обращения к своему фан-клубу с просьбой простить, что не сможет давать автографы и фотографироваться. Принимая перед выходом на сцену микстуры и таблетки в увеличенных дозах, она глушила на непродолжительное время все симптомы, чтобы иметь возможность петь и общаться с публикой. ⠀ Подробнее по ссылке в Stories.
"Аня сейчас в больнице. У нее воспаление легких. Чувствует она себя очень неважно", - рассказал он. Добавляя, что Анна не может говорить и "все время кашляет".
Также информация о недуге Анны появилась в Instagram группы "Винтаж".
Состояние здоровья певицы резко ухудшилось вчера, когда она начала задыхаться и потеряла сознание. Перед этим девушка пыталась лечиться самостоятельно. Причем 23 и 24 ноября у нее прошли концерты.
Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. В "Лицей" пришла после увольнения Лены Перовой. Покинув "Лицей", Плетнева создала "Кофе с Дождём", где выступала как певица и продюсер. Через год проект был закрыт.
В 2006 году вместе с бывшим участником группы "Амега" Алексеем Романоф создала "Винтаж".
Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".
В 2009 году Анна вошла в пятерку самых сексуальных девушек России по версии журнала MAXIM.