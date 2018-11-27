В Москве госпитализирована бывшая вокалистка "Лицея" Анна Плетнева

41-летняя российская певица Анна Плетнева, бывшая вокалистка проектов "Лицей" и "Кофе с Дождём" и солистка группы "Винтаж", госпитализирована в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

"Аня сейчас в больнице. У нее воспаление легких. Чувствует она себя очень неважно", - рассказал он. Добавляя, что Анна не может говорить и "все время кашляет".

Также информация о недуге Анны появилась в Instagram группы "Винтаж".

Состояние здоровья певицы резко ухудшилось вчера, когда она начала задыхаться и потеряла сознание. Перед этим девушка пыталась лечиться самостоятельно. Причем 23 и 24 ноября у нее прошли концерты.

Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. В "Лицей" пришла после увольнения Лены Перовой. Покинув "Лицей", Плетнева создала "Кофе с Дождём", где выступала как певица и продюсер. Через год проект был закрыт.

В 2006 году вместе с бывшим участником группы "Амега" Алексеем Романоф создала "Винтаж".

Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".

В 2009 году Анна вошла в пятерку самых сексуальных девушек России по версии журнала MAXIM.