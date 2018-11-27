Новости

В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков 20:34
Венгрия отказала США в экстрадиции россиян Любишиных 20:32
В Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин" 20:19
Телеведущий Брилев признал наличие британского гражданства 20:04
Посвященный Сибири культурный марафон пройдет в Театре Наций 19:42
Сет Роген сыграет маринованного путешественника во времени 19:40
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах 19:24
Проект Митридатской лестницы Керчи прошел Главгосэкспертизу 19:19
В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов 19:18
В Симферополе суд арестовал семь моряков ВМС Украины 19:16
В Министерстве просвещения прокомментировали "письмо отцу на фронт" 19:11
Картина Маковского ушла с молотка в Лондоне за рекордные $5,5 млн 19:10
Причиной смерти детей под Ярославлем мог стать обогреватель 19:04
В Кабардино-Балкарии шесть человек погибли в ДТП 18:59
Кадыров пригласил президента Азербайджана посетить Чечню 18:46
Фото: Джонни Депп выступил на свадьбе лидера кельтской панк-группы 18:45
В Псковской области возбудили дело о гибели в пожаре шестерых человек 18:44
На Кубани ликвидировали крупную финансовую пирамиду 18:30
На Украине нашли ошибку в приказе Порошенко о военном положении 18:29
Новый военно-транспортный самолет РФ передан на испытания 18:22
В московском метро иностранец погиб под поездом 18:17
В Петербурге покажут гербы титулованных дворян 18:17
Вышел эффектный трейлер военной драмы "Спасти Ленинград" 18:15
Завершилась разработка двигателя для ударного вертолета Ми-28НМ 18:05
В Ростове приставы арестовали имущество "ясновидящего" 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
Задайте вопрос председателю Госдумы Вячеславу Володину
27.11.2018 20:00
Проект: Медиацентр

30 ноября - пресс-конференция, посвященная открытию XXIV чемпионата Всемирной федерации боевого самбо World Combat Sambo Federation

В пятницу, 30 ноября, в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная открытию XXIV чемпионата Всемирной федерации боевого самбо World Combat Sambo Federation (WCSF), который пройдет 16 декабря в г. Каспийск, Дагестан.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В пресс-конференции принимают участие:

-  Малый Алексей Алексеевич - президент Всемирной и Всероссийской федераций боевого самбо;

- Алиев Магомедсултан Темирханович - вице-президент федерации боевого самбо России;

- Нурмагомедов Абдулманап Магомедович - заслуженный тренер России по боевому самбо;

- Тактаров Олег Николаевич - первый российский чемпион UFC, актер;

- Олейник Алексей Алексеевич - российский профессиональный боец  MMA;

- Хуснуллин Равиль Камильевич - депутат Государственной Думы РФ.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться организационные вопросы XXIV международного чемпионата по боевому самбо, прогнозы на предстоящие бои, предполагаемые лидеры чемпионата.

XXIV международный чемпионат по боевому самбо посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции, Героя России  Адильгерея Магомедтагирова.  Участниками чемпионата станут лучшие спортсмены из более 30 стран мира.

Поддержать чемпионат приедут известные борцы: олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира из США Джордан Барроуз, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы Франк Чамизо, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр Магомедрасул Газимагомедов, чемпион мира Заурбек Сидаков.

Медиацентр "РГ": Анонсы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Путин призвал сделать Россию "интеллектуальным магнитом"
Лавров раскритиковал попытки наделить ОЗХО обвинительными функциями
Кудрин оценил потенциал российской экономики
Основатель Alibaba вступил в компартию Китая