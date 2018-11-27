В пятницу, 30 ноября, в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция, посвященная открытию XXIV чемпионата Всемирной федерации боевого самбо World Combat Sambo Federation (WCSF), который пройдет 16 декабря в г. Каспийск, Дагестан.

В пресс-конференции принимают участие:

- Малый Алексей Алексеевич - президент Всемирной и Всероссийской федераций боевого самбо;

- Алиев Магомедсултан Темирханович - вице-президент федерации боевого самбо России;

- Нурмагомедов Абдулманап Магомедович - заслуженный тренер России по боевому самбо;

- Тактаров Олег Николаевич - первый российский чемпион UFC, актер;

- Олейник Алексей Алексеевич - российский профессиональный боец MMA;

- Хуснуллин Равиль Камильевич - депутат Государственной Думы РФ.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться организационные вопросы XXIV международного чемпионата по боевому самбо, прогнозы на предстоящие бои, предполагаемые лидеры чемпионата.

XXIV международный чемпионат по боевому самбо посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции, Героя России Адильгерея Магомедтагирова. Участниками чемпионата станут лучшие спортсмены из более 30 стран мира.

Поддержать чемпионат приедут известные борцы: олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира из США Джордан Барроуз, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы Франк Чамизо, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр Магомедрасул Газимагомедов, чемпион мира Заурбек Сидаков.