Власти Финляндии вернули россиянке изъятого из семьи ребенка

Пятилетняя дочь проживающей в Финляндии гражданки России Лидии Павловской вернулась домой. Решение о возвращении ребенка, который ранее был изъят из семьи, приняли социальные службы страны. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Хельсинки Наталья Вежливцева.

"В настоящее время девочка находится дома вместе с мамой. По сообщению юридического консультанта, который был привлечен посольством к данному делу и выезжал по месту жительства российской гражданки, социальная служба согласовала план помощи семье на дому", - приводит РИА Новости слова представителя дипмиссии.

Ранее сообщалось, что девочка около месяца назад была помещена в приемную семью. Она являлась подданной Финляндии. При этом Павловская не впервые пострадала от действий финских властей. Три года назад из ее семьи уже изъяли сына, который также не имел гражданства республики. С матерью остается 11-летний сын, имеющий двойное гражданство.

Пресс-секретарь посольства добавила, что консульский отдел оказывает Павловской помощь. Так, 12 декабря организована встреча семьи с социальными работниками, на которой будет работать опытный русскоговорящий юрист.