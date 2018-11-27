ВМФ России превзошел ВМС Украины в Азовском море по всем параметрам

"Военно-морские силы Украины, развернутые в этом районе, скромны. К ним относятся поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец", который прибыл через Керченский пролив в сентябре 2018 года. Дополнительно для пиара там развернуты артиллерийские катера проекта Гюрза-М" - это "Кременчуг" и "Лубны", - отмечает интернет-портал Covert Shores.

Потенциально украинский флот могут усилить находящийся на ремонте в Николаеве еще советской разработки ракетный катер "Прилуки", который планируют оснастить противокорабельным комплексом "Нептун", и десантно-штурмовой катер класса "Кентавр". Однако, как отмечает эксперт, ни одно из этих судов еще не введено в эксплуатацию.

Черноморский флот России столкнулся с другой проблемой - большинство его кораблей и судов слишком велики для действий в Азовском море.

"В России имеется целый ряд современных быстроходных патрульных катеров, которые могут быть использованы так же, как и украинские артиллерийские катера, в том числе для развертывания спецназа", - считает эксперт.

Речь идет о катерах "Мангуст" и "Раптор". Кроме того, российские военные могут использовать сторожевые корабли "Дон" и "Изумруд". Не стоит сбрасывать со счетов три артиллерийских катера Каспийской флотилии, которые в мае усилили охрану морской акватории в районе Крымского моста. Местом базирования отряда стала Керчь. Катера типа "Шмель" предназначены для несения дозорной службы в прибрежных мелководных районах морей и внутренних водоемов. Вооружение катеров составляют две 76-мм артиллерийские установки, 140-мм пусковая реактивная установка и крупнокалиберный пулемет. Экипаж катера -14 человек. Дальность плавания - 320 морских миль.

Подводный спецназ ВМС Украины вооружен оружием и техникой советских времен и не выдерживает никакой конкуренции с боевыми пловцами спецназа ФСБ и других спецподразделений РФ. "Они действуют в Сирии и проходят подготовку в Средиземноморье. Они оснащены сочетанием российского и западного снаряжения", - отмечают специалисты.

Кроме того, поддержку российским силам в Азовском море готова оказать не только морская авиация, но и самолеты и вертолеты 4-й армии ВВС и ПВО.