Володин отметил политическую мудрость властей Киргизии

Киргизия продемонстрировала мудрый подход к развитию отношений с РФ - в первую очередь к поддержке изучения русского языка. И это открывает массу возможностей для самореализации ее граждан, приезжающих в Россию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи в Москве с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Дастаном Джумабековым.

- Киргизию отличает от многих наших других зарубежных партнеров в том числе особый подход к русскому языку, - сказал глава нижней палаты парламента РФ. - Это язык, который нас сближает.

По его словам, многое в отношениях двух стран было достигнуто, потому что власти Киргизии приняли "мудрое решение", закрепив в конституции официальный статус русского языка.

В качестве примера Володин привел киргизских шоферов: они имеют особые возможности, которые их отличают от других при оформлении прав на вождение автомобиля.

Напомним, что в конце июля прошлого года Госдума приняла закон об установлении права для граждан Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, работать профессиональными шоферами на территории России на основании национальных водительских удостоверений.

Знание русского языка и особые возможности для профессиональной деятельности позволяют гражданам Киргизии эффективнее реализовать себя в нашей стране, находить работу и дальше строить свою жизнь, считает глава нижней палаты.

- Этот особый подход не только показывает уровень отношений, но и говорит о том, что вы делаете все, чтобы граждане Киргизии смогли в будущем себя реализовать за пределами своего государства, - подчеркнул председатель Госдумы.

Дастан Джумабеков, в свою очередь, поздравил Вячеслава Володина и других народных избранников с 25-летием со дня образования Федерального собрания РФ.

- 25 лет деятельности современного российского парламента - это история планомерного развития парламентской демократии и парламентской дипломатии, - отметил он.

Председатель Жогорку Кенеша подчеркнул, что усилия российской стороны по развитию и укреплению межпарламентского взаимодействия "являются весьма важными и современными".

Он пожелал "дружественному народу России мира и процветания", заверив, что парламент Киргизии готов к доверительному диалогу с Госдумой по всем направлениям.

Отметим, что это уже третья встреча Володина и Джумабекова за год.