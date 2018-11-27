В прошлом году серьезный часовщик и изобретатель Константин Чайкин, казалось, пошутил - создал забавные часы "Джокер".

Стрелок не было: зрачки глаз, вращаясь, показывали часы и минуты, язык - фазы Луны, заводная головка и корректор "лунника" напоминали уши. А в этом году часы "Клоун", наследник "Джокера", принесли Чайкину приз Audacity ("За дерзость") Женевского Гран-при высокого часового искусства. С российским часами такое впервые - и тут уже не до шуток.

Надо сказать, что в прошлом году "Джокер" уже номинировался на одну из номинаций "Золотой стрелки", как называют Женевский Гран-при, и даже вышел в шорт-лист, но премию не получил. Возможно, номинация была неподходящей: "Джокер" был заявлен в "художественных ремеслах", где побеждают скорее часы со сложными декоративными техниками, чем с необычными концептами. Константин Чайкин не опустил руки и в этом году предложил на конкурс две модели: в номинации для бюджетных часов "Малая стрелка" был выставлен "Клоун", потомок "Джокера", а в номинации "Исключительная механика" - "Джокер Автоматон", созданный в сотрудничестве со шведом Свендом Андерсеном, основателем Ассоциации независимых часовщиков (к слову, Константин Чайкин сейчас ее возглавляет). Но жюри преподнесло сюрприз самому Чайкину, вручив приз за "Клоуна" в номинации Audacity ("За дерзость"), впервые введенной в этом году. Часовщик поделился с нами деталями событий.

"Первый раз я участвовал в Гран-при в 2013 году - выставил часы Cinema. В 2014-м - Carpe Diem. В 2017 году мои часы уже не просто приняли участие в конкурсе, а были номинированы на премию, то есть вошли в шорт-лист. Но это была номинация Artistic Craft, в которой победили замечательные часы Кари Воутилайнена, и, наверное, в том случае я сам был бы за Воутилайнена.

Мы взошли на вершину тонких искусств, и я горд, что смог это сделать для своей страны

А в этом году появилась номинация Audacity ("За дерзость"), которая, видимо, как раз и была создана для каких-то альтернативных, не похожих на другие часов. Вообще это, наверное, определяющая черта нашего бренда - не придерживаться традиций, а делать что-то свое. Но все равно приз был неожиданным, и я очень волновался, когда вышел на сцену женевского театра Леман. Честно говоря, я до сих пор удивлен и восхищен, и мы всей командой мануфактуры "Константин Чайкин" празднуем победу.

В общем, для нас это большое достижение - и не только для компании. Теперь можно говорить: "Смотрите, мы не только ракеты, но и часы отлично делаем". Ведь круто же, что в России умеют делать хорошие часы? Мы взошли на самую вершину тонких и изящных искусств - и я горд, что смог это сделать для своей страны".