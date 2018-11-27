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Audemars Piguet Royal Oak Froasted Gold, ограниченная серия "Carolina Bucci". Audemars Piguet Royal Oak Froasted Gold, ограниченная серия "Carolina Bucci".
Audemars Piguet Royal Oak Froasted Gold, ограниченная серия "Carolina Bucci".

Два года назад сотрудничество Audemars Piguet с ювелирным дизайнером Каролиной Буччи привело к изобретению нового вида обработки золота: часы были как будто покрыты инеем и даже без бриллиантов эффектно переливались под светом.

Сейчас, вслед за моделями из белого и розового золота с циферблатом Tapisserie, Audemars Piguet представляет ограниченную серию Royal Oak Frosted Gold из желтого золота с зеркальным циферблатом, посвященную самой Каролине Буччи.

Ищите женщину

Вместо традиционного для моделей Royal Oak циферблата "Tapisserie" с мелкой фактурной клеткой - блестящее серебристое зеркало. Корпус и браслет из желтого золота мерцают декоративной отделкой Frosted Gold. Новая лимитированная серия часов Royal Oak названа именем Каролины Буччи, ювелирного дизайнера в четвертом поколении, - ей компания обязана знакомством с флорентийской техникой ковки.

Оригинальный дизайн Frosted Gold был придуман Каролиной в 2016 году, в честь 40-летия женской модели Royal Oak, но теперь получил новое развитие. В новой ограниченной серии из 300 экземпляров впервые отделка, имитирующая алмазную пыль, применена к желтому золоту - любимому драгоценному металлу дизайнера.

Бунтарский характер

Эти приковывающие к себе внимание часы сама Каролина называет "мятежными": они ей напоминают современную женщину - блестящую, импульсивную, поразительную. Они как будто отражают - а заодно отображают в себе - ее образ.

Больше всего поражает необычный зеркальный циферблат. Буччи объясняет эту свою креативную находку неожиданно, но убедительно: "В дизайне первой модели Frosted Gold я несколько "огрубила" безупречность корпуса и браслета Royal Oak, наложив совершенную в своем несовершенстве флорентийскую отделку на выверенную точность швейцарских часов. Теперь я поступаю наоборот: выравниваю текстурированную поверхность циферблата "Tapisserie", превращая ее в идеально гладкое зеркало. В обоих случаях мною двигало желание создать что-то интересное и непредсказуемое. Этот свежий взгляд на культовую модель возник под влиянием образа современной женщины. Я знаю женщин, придающих большое значение аксессуарам, и уверена, что им это понравится. Зеркало всегда взаимодействует с окружением, постоянно меняясь в зависимости от одежды, интерьера, освещения, времени суток, погоды".

Даже упаковочную коробку для часов теперь не стоит прятать в дальний ящик шкафа: она состоит из зеркальных поверхностей с символикой бренда в технике Frosted Gold. Конечно, такую коробку придумала тоже Каролина.

Завершающая деталь

Жасмин Одемар, председатель совета директоров Audemars Piguet, - убежденная поклонница Frosted Gold: она с 2016 года носит первую модель диаметром 37 мм с автоподзаводом. Жасмин отзывается о ней так: "Творческий замысел часов Frosted Gold просто изумителен. Это и искусство, и в то же время технология очень высокого уровня. Мы с Каролиной Буччи создали настоящий шедевр". В новой лимитированной серии с зеркальным циферблатом она видит идеальную "завершающую деталь": "Это необычно и забавно. Разве вас будут интересовать селфи, если вы всегда сможете посмотреться на себя в своих часах?"

Остается сказать, что автоматические часы Royal Oak Frosted Gold ограниченной серии "Carolina Bucci", в корпусе и на браслете из кованого желтого золота, уже представлены в московском бутике Audemars Piguet в ГУМе.

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