Два года назад сотрудничество Audemars Piguet с ювелирным дизайнером Каролиной Буччи привело к изобретению нового вида обработки золота: часы были как будто покрыты инеем и даже без бриллиантов эффектно переливались под светом.

Сейчас, вслед за моделями из белого и розового золота с циферблатом Tapisserie, Audemars Piguet представляет ограниченную серию Royal Oak Frosted Gold из желтого золота с зеркальным циферблатом, посвященную самой Каролине Буччи.

Ищите женщину

Вместо традиционного для моделей Royal Oak циферблата "Tapisserie" с мелкой фактурной клеткой - блестящее серебристое зеркало. Корпус и браслет из желтого золота мерцают декоративной отделкой Frosted Gold. Новая лимитированная серия часов Royal Oak названа именем Каролины Буччи, ювелирного дизайнера в четвертом поколении, - ей компания обязана знакомством с флорентийской техникой ковки.

Оригинальный дизайн Frosted Gold был придуман Каролиной в 2016 году, в честь 40-летия женской модели Royal Oak, но теперь получил новое развитие. В новой ограниченной серии из 300 экземпляров впервые отделка, имитирующая алмазную пыль, применена к желтому золоту - любимому драгоценному металлу дизайнера.

Бунтарский характер

Эти приковывающие к себе внимание часы сама Каролина называет "мятежными": они ей напоминают современную женщину - блестящую, импульсивную, поразительную. Они как будто отражают - а заодно отображают в себе - ее образ.

Больше всего поражает необычный зеркальный циферблат. Буччи объясняет эту свою креативную находку неожиданно, но убедительно: "В дизайне первой модели Frosted Gold я несколько "огрубила" безупречность корпуса и браслета Royal Oak, наложив совершенную в своем несовершенстве флорентийскую отделку на выверенную точность швейцарских часов. Теперь я поступаю наоборот: выравниваю текстурированную поверхность циферблата "Tapisserie", превращая ее в идеально гладкое зеркало. В обоих случаях мною двигало желание создать что-то интересное и непредсказуемое. Этот свежий взгляд на культовую модель возник под влиянием образа современной женщины. Я знаю женщин, придающих большое значение аксессуарам, и уверена, что им это понравится. Зеркало всегда взаимодействует с окружением, постоянно меняясь в зависимости от одежды, интерьера, освещения, времени суток, погоды".

Даже упаковочную коробку для часов теперь не стоит прятать в дальний ящик шкафа: она состоит из зеркальных поверхностей с символикой бренда в технике Frosted Gold. Конечно, такую коробку придумала тоже Каролина.

Завершающая деталь

Жасмин Одемар, председатель совета директоров Audemars Piguet, - убежденная поклонница Frosted Gold: она с 2016 года носит первую модель диаметром 37 мм с автоподзаводом. Жасмин отзывается о ней так: "Творческий замысел часов Frosted Gold просто изумителен. Это и искусство, и в то же время технология очень высокого уровня. Мы с Каролиной Буччи создали настоящий шедевр". В новой лимитированной серии с зеркальным циферблатом она видит идеальную "завершающую деталь": "Это необычно и забавно. Разве вас будут интересовать селфи, если вы всегда сможете посмотреться на себя в своих часах?"

Остается сказать, что автоматические часы Royal Oak Frosted Gold ограниченной серии "Carolina Bucci", в корпусе и на браслете из кованого желтого золота, уже представлены в московском бутике Audemars Piguet в ГУМе.