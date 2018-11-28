Чем удивит зрителей фестиваль Ивана Соллертинского в Витебске

Юбилейный ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени Ивана Соллертинского в Витебске, где в самом начале прошлого века и родился этот непревзойденный романтик уходящей эпохи - музыкальный критик и музыковед, обещает поразить не только именами исполнителей, но и креативным подходом к составленной программе.

Зрителям с 3 по 12 декабря предстоит насладиться не только классическими мелодиями, но и произведениями, напоминающими по звучанию популярную музыку. Кроме того, в программу включены и театрально-музыкальные представления, сообщает БЕЛТА из областной филармонии.

Открытие фестиваля совпадает по времени с вернисажем студентов факультета дизайна Витебского технологического университета. На этот раз они решили пригласить зрителей в мир своих ощущений от классической музыки. Молодые люди постараются передать чарующие звуки моцартовской флейты, страстные душевные порывы Бетховена и лирические этюды Шопена в плакатных реминисценциях.

Кстати, во время выставки перформанс покажет театр-студия современной хореографии под руководством Дианы Юрченко. А после вернисажа творческий форум откроет сольный концерт заслуженного артиста России, одного из самых востребованных фортепьянных виртуозов, обладателя звания Steinway Artist Бориса Березовского.

У артиста, рожденного почти 50 лет назад на Старом Арбате, как всегда очень плотный концертный график. Но магическое имя Соллертинского открывает путь к цели и преодолению любых форс-мажоров. Именно благодаря помощи сына Ивана Ивановича Дмитрия витебская публика сможет услышать легендарного музыканта.

А вечер камерной музыки подарит 5 декабря лауреат международных конкурсов Гайк Казазян. Его отточенная техника, по признанию критиков, "глубокий звук и тонкая музыкальность делают исполнителя одним из самых перспективных скрипачей своего поколения".

Еще одним смелым шагом к покорению новых жанров на фестивале обещает стать спектакль-концерт на стихи русского писателя и поэта Николая Олейникова "Из жизни насекомых", который намечен на 8 декабря. Захватывающий и пронзительный спектакль, состоящий из 14 историй, признаются организаторы фестиваля, предлагает "совершенно иной для белорусского зрителя визуальный опыт, погружая в музыкально-поэтическое мультимедийное пространство".

Стоявший у истоков витебского торжества ансамбль солистов "Классик-Авангард" 9 декабря представит тоже уникальную программу, составленную из произведений популярной музыки середины прошлого века.

Торжественное закрытие фестиваля пройдет под звуки камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Музыканты познакомят слушателей с сочинением молодого белорусского композитора Константина Яськова "Кросны Макоши" для народного голоса, струнных, ударных и фортепиано. "Во втором отделении прозвучит музыка XIX-XX веков с участием французского скрипача Франсуа Пино-Бенуа", - добавили организаторы.

И последняя новость для любителей чарующих звуков Орфея. Во время фестиваля традиционно пройдут ХХ научные чтения Международного фестиваля имени Соллертинского. Этот проект уже давно стал неотъемлемой частью музыкального форума.

