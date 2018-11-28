Диана Гурцкая призвала проверить клинику с женским обрезанием

Известная певица и общественный деятель Диана Гурцкая призвала проверить информацию о московской клинике, где якобы проводится женское обрезание по ритуальным мотивам. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на артистку-общественницу, Общественная палата РФ направило соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру.

Скандал разразился накануне, когда ряд СМИ обратил внимание на одну из услуг в частной московской клинике. Журналисты указали, что медики якобы предлагали пациентам клитоэктомию, не связанную с медицинскими показаниями. Это возмутило видных правозащитников, борющихся за права женщин.

В самой клинике официально заявили, что такое вмешательство не предлагается несовершеннолетним пациенткам. И проводится она только по рекомендациям лечащего врача. Несмотря на это, история вызвала огромный общественный резонанс.

Впрочем, как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ранее подобных жалоб к ней не поступало.