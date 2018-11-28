Доработанный Т-80 стал конкурентом "Абрамсов" и "Леопардов"

В 1978 году на вооружение Советской Армии был принят Т-80Б. Этот основной боевой танк отличался от первоначальной версии новой системой управления огнем и наличием комплекса управляемого вооружения - ракетная "Кобра" позволяла уничтожать бронетехнику противника на дальности до 4000 м.

За годы серийного производства, которое осуществлялось до конца 80-х гг., боевая машина постоянно совершенствовалась. Со временем на ней появился газотурбинный двигатель мощностью 1100 л.с., а в 1985 году стала монтироваться противокумулятивная динамическая защита "Контакт".

Танки этой модификации успешно несли службу в зарубежных группах войск Советской армии, эксплуатировались непосредственно на территории страны.

После распада Советского Союза большая часть "реактивных машин" досталась Вооруженным силам Российской Федерации. Учитывая, что в соединениях и частях, а также на базах хранения имелось несколько тысяч единиц такой техники, предпринимались меры по ее модернизации. Было разработано несколько вариантов, позволявших повысить тактико-технические характеристики "восьмидесятки".

Одной из самых совершенных модификаций, появившихся уже в XXI веке, является созданный в Санкт-Петербурге Объект 219М. Разработчики усовершенствовали практически все узлы и агрегаты, в результате получилась практически новая машина.

Танк получил комплекс активной защиты "Арена", который способен перехватывать различные противотанковые ракеты, а также реактивные гранаты РПГ.

Кроме того, на машине появилась реактивная броня" "Реликт", она эффективна как против самых современных ПТУР с тандемными боевыми частями повышенной пробиваемости, так и против бронебойных подкалиберных снарядов.

Огневая мощь усилена за счет установки 125-мм пушки 2А46М-4, обладающей повышенной точностью и более высоким ресурсом.

Современная цифровая система управления огнем с тепловизионным прицелом "Плиса" позволяет эффективно действовать днем и ночью. Устаревшая "Кобра" была замена на современный управляемый комплекс с лазерным наведением.

Командир машины получил возможность дублировать работу наводчика-оператора. Появилась возможность управления зенитной пулеметной установкой из-за брони.

1100-сильный двигатель был заменен на новый, который при необходимости мог развивать до 1400 л.с. В результате возросла максимальная скорость, которая, по некоторым данным, стала достигать 80 км/ч.

Танк получил информационно-управляющую систему и новейшие средства связи.

По мнению военных экспертов, Объект 219М по своим характеристикам может успешно конкурировать с лучшими зарубежными образцами, в том числе последними версиями "Абрамсов" и "Леопардов".