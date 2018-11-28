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28.11.2018 13:44
Рубрика: Спорт

Эксперты ВАДА прибыли в Москву для переговоров

Текст: Данила Жиляев

В Москву прибыли эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Они проведут с российской стороной переговоры о получении доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Глава ВАДА объяснил причины восстановления РУСАДА

В сентябре Российской антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь получило статус соответствия кодексу ВАДА и было, таким образом, восстановлено в правах. Однако наша сторона должна выполнить важное условие: обеспечить экспертам международной организации доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. В противном случае РУСАДА вновь будет отстранено.

"Мы очень довольны, что приехали в Россию для такой важной встречи, - заявил исполнительный директор ВАДА по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин, чьи слова приводят североамериканские СМИ. - Мы уверены: это знак достижения прогресса в наших переговорах с российскими властями. На данный момент у нас еще нет доступа ни к каким данным, мы лишь обозначаем наши ожидания и обсуждаем с российскими коллегами, чего они ждут от технической инспекции в декабре".

Точная дата предоставления ВАДА доступа к данным лаборатории пока не сообщается. Однако очевидно, что это условие будет выполнено, и РУСАДА сохранит статус.

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