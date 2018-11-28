Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала из-за болезни

Один из самых уважаемых современных певцов, композитор, пианист, актер и продюсер, "оскаровский" лауреат сэр Элтон Джон был вынужден отменить свой концерт во Флориде буквально за несколько минут до его начала.

Как сообщает The Independent, причина срыва выступления - инфекция, у сэра - воспаление уха.

Информация об этом появилась также в Twitter-аккаунте Amway Center, площадки, где Джон должен был выступать в рамках американского сегмента своего грандиозного прощального трехлетнего мирового тура Yellow Brick Street.

We're sorry to announce that due to an ear infection, Elton John is unable to perform tonight. The rescheduled Orlando date will be announced in the near future so please hold onto your tickets. pic.twitter.com/fZRVH1tVyu — Amway Center (@AmwayCenter) November 28, 2018

"С сожалением вынуждены объявить, что из-за ушной инфекции Элтон Джон не сможет сегодня выступать. Дата, на которую переносится концерт в Орландо, будет объявлена в ближайшем будущем, поэтому, пожалуйста, сохраняйте билеты", - сказано в заявлении.

Также известно, что отложен концерт сэра в Тампе - из-за запрета врачей.

Всего монструозные гастроли, стартовавшие 8 сентября, предусматривают триста концертов и должны завершиться в 2021 году.

Элтону Геркулесу Джону (имя при рождении - Реджинальд Кеннет Дуайт) - 71 год. Рыцарь-бакалавр, кавалер ордена Британской империи, за карьеру продавший сотни миллионов своих пластинок и входящий в первую полусотню величайших исполнителей в истории по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей семидесятых.