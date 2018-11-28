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Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала из-за болезни

Новости
    28.11.2018, 18:42
Текст:   Олег Усков

Один из самых уважаемых современных певцов, композитор, пианист, актер и продюсер, "оскаровский" лауреат сэр Элтон Джон был вынужден отменить свой концерт во Флориде буквально за несколько минут до его начала.

Как сообщает The Independent, причина срыва выступления - инфекция, у сэра - воспаление уха.

Информация об этом появилась также в Twitter-аккаунте Amway Center, площадки, где Джон должен был выступать в рамках американского сегмента своего грандиозного прощального трехлетнего мирового тура Yellow Brick Street.

"С сожалением вынуждены объявить, что из-за ушной инфекции Элтон Джон не сможет сегодня выступать. Дата, на которую переносится концерт в Орландо, будет объявлена в ближайшем будущем, поэтому, пожалуйста, сохраняйте билеты", - сказано в заявлении.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Также известно, что отложен концерт сэра в Тампе - из-за запрета врачей.

Всего монструозные гастроли, стартовавшие 8 сентября, предусматривают триста концертов и должны завершиться в 2021 году.

Элтону Геркулесу Джону (имя при рождении - Реджинальд Кеннет Дуайт) - 71 год. Рыцарь-бакалавр, кавалер ордена Британской империи, за карьеру продавший сотни миллионов своих пластинок и входящий в первую полусотню величайших исполнителей в истории по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей семидесятых.

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