Начиная с января 2019 года покупка рекламы в социальной сети Facebook в России будет облагаться 20-процентным налогом на добавленную стоимость (НДС). Нововведение затронет все рекламные аккаунты, указавшие Россию страной своего происхождения.

Чтобы продолжить размещение рекламы в соцсети, владельцам аккаунтов нужно будет убедиться, что в настройках указаны корректное название предприятия, адрес и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Налог будет взиматься независимо от того, в личных или коммерческих целях размещается реклама, уточнялось в сообщении Facebook. Из заявления следует, что если стоимость размещения рекламы составляет, к примеру, 100 долларов, то после начисления налога в 20 процентов конечная сумма составит 120 долларов.

C 2019 года в России вступает в силу новый механизм уплаты зарубежными компаниями (к которым относится и Facebook) так называемого налога на Google - НДС с проданных в России электронных товаров и оказанных электронных услуг. Сейчас налог за иностранных партнеров уплачивают российские клиенты. С 1 января зарубежным поставщикам придется встать на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) и самостоятельно отчислять налог. НДС в России с 1 января, напомним, вырастет 18 до 20 процентов. "Взимать НДС с больших игроков, потому что это проще, - остроумное решение. Если налог будет уплачивать Facebook, то средств будет собрано больше и быстрее, чем при старом порядке, когда НДС должны были отчислять сами рекламодатели, - комментирует аналитик "Финам" Леонид Делицын. - От размещения рекламы в социальной сети они, конечно, не откажутся. Некоторые, возможно, попробуют изменить страну ведения бизнеса в своих аккаунтах, но таких будет не очень много, и от глаз Facebook это не скроется".

Во вторник ФНС сообщила, что для удобства зарубежных компаний на сайте службы создан интернет-сервис "НДС-офис". Он позволяет встать на учет в российских налоговых органах дистанционно.