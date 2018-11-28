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Facebook вводит 20-процентный НДС на рекламу в России

28.11.2018,  
10:11
Текст:  Ирина Жандарова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С начала 2019 года реклама Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, сообщается на сайте.

Фото: Depositphotos.com
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Изменение коснется тех рекламодателей, которые зарегистрированы в России. Для этого всем предлагается перейти в настройки аккаунта и проверьте название компании и адрес регистрации.
Также Facebook рекомендовал указывать ИНН, чтобы упростить возмещение НДС.

"С вас будет взиматься НДС при покупке рекламы независимо от того, в каких целях вы приобретаете рекламу на Facebook - коммерческих или личных", - говорится в сообщении.

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