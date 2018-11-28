Facebook вводит 20-процентный НДС на рекламу в России

С начала 2019 года реклама Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, сообщается на сайте.

Изменение коснется тех рекламодателей, которые зарегистрированы в России. Для этого всем предлагается перейти в настройки аккаунта и проверьте название компании и адрес регистрации.

Также Facebook рекомендовал указывать ИНН, чтобы упростить возмещение НДС.

"С вас будет взиматься НДС при покупке рекламы независимо от того, в каких целях вы приобретаете рекламу на Facebook - коммерческих или личных", - говорится в сообщении.