Фонд содействия реформированию ЖКХ будет работать до 2026 года

Срок работы государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Фонд ЖКХ) будет продлен до 1 января 2026 года. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В сопроводительной записке отмечается, что реализация этого закона потребует финансовой поддержки регионам из федерального бюджета через имущественный взнос в государственную корпорацию на условиях долевого финансирования.

В 2019 году предусматривается финансирование из федерального бюджета (86,35%) и региональных бюджетов (13,65%), а в 2022-2024 годах финансирование запланировано ежегодно по 103,58 млрд рублей из федерального и 16,27 млрд рублей из региональных бюджетов.