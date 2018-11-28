Honda показала новый кроссовер Passport

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал новый пятиместный кроссовер Honda Passport, который займет в модельной иерархии положение между моделью Pilot, с которой делит платформу, и более компактным SUV CR-V. При длине 4 826 мм и колесной базе 2 819 мм Honda Passport может похвастаться вместительным багажником на 1 167 л (при измерении по американским стандартам - под потолок), а под фальшполом багажного отсека имеется еще и дополнительное отделение на 70 л.

Японская компания позиционирует Honda Passport как модель, способную справиться с бездорожьем, на что намекает мощный пластиковый обвес, дорожный просвет 213 мм, короткие свесы и, как следствие, хорошая геометрическая проходимость. Угол въезда составляет 20,6 градуса, угол съезда - 26,8. При этом Passport имеет несущий кузов и заднюю многорычажную подвеску, сулящие хорошую управляемость на асфальте.

Для новинки предусмотрен 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 284 л.с., работающий в связке с 9-диапазонным "автоматом", передним и опциональным полным приводом i-VTM4. Система выбора режимов движения позволяет задать алгоритмы "нормальный", "песок", "снег" и "грязь".

Салон Honda Passport. Фото: Пресс-служба Honda.

Экстерьер "японца" решен в классическом ключе и соотнесен с младшей моделью CR-V. Из толпы подобных SUV Honda Passport выделяет эффектная окантовка "передка", напоминающая маску. В базовое оснащение входят рейлинги на крыше.

Интерьер выполнен в едином стиле с другими моделями Honda. Штатно предлагается виртуальная "приборка" и мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Опционально доступен центральный дисплей на 8 дюймов. В списке оснащения значатся светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаный салон, панорамное остекление, камера заднего вида.

Продажи Honda Passport на рынке Северной Америки стартуют в начале следующего года. Шансы на то, что эта модель появится на нашем рынке, увы, невелики.