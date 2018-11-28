Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus 17:38
Россияне продолжают скупать старые автомобили 17:01
"Яндекс" презентует беспилотник в Америке 16:05
Новый Toyota Prius получил полный привод 15:07
28.11.2018 18:48
Рубрика: Легковые авто

Honda показала новый кроссовер Passport

Фото: Пресс-служба Honda Фото: Пресс-служба Honda
Фото: Пресс-служба Honda

На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал новый пятиместный кроссовер Honda Passport, который займет в модельной иерархии положение между моделью Pilot, с которой делит платформу, и более компактным SUV CR-V. При длине 4 826 мм и колесной базе 2 819 мм Honda Passport может похвастаться вместительным багажником на 1 167 л (при измерении по американским стандартам - под потолок), а под фальшполом багажного отсека имеется еще и дополнительное отделение на 70 л.

Фото: www.instagram.com/p/BqrsUctFwrV/
Гигантский кроссовер Hyundai: полностью раскрыта внешность

Японская компания позиционирует Honda Passport как модель, способную справиться с бездорожьем, на что намекает мощный пластиковый обвес, дорожный просвет 213 мм, короткие свесы и, как следствие, хорошая геометрическая проходимость. Угол въезда составляет 20,6 градуса, угол съезда - 26,8. При этом Passport имеет несущий кузов и заднюю многорычажную подвеску, сулящие хорошую управляемость на асфальте.

Для новинки предусмотрен 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 284 л.с., работающий в связке с 9-диапазонным "автоматом", передним и опциональным полным приводом i-VTM4. Система выбора режимов движения позволяет задать алгоритмы "нормальный", "песок", "снег" и "грязь".

Салон Honda Passport. Фото: Пресс-служба Honda.

Экстерьер "японца" решен в классическом ключе и соотнесен с младшей моделью CR-V. Из толпы подобных SUV Honda Passport выделяет эффектная окантовка "передка", напоминающая маску. В базовое оснащение входят рейлинги на крыше.

Фото: Пресс-служба Nissan
Новый Nissan X-Trail: Как изменился самый популярный кроссовер мира

Интерьер выполнен в едином стиле с другими моделями Honda. Штатно предлагается виртуальная "приборка" и мультимедийная система с 5-дюймовым экраном. Опционально доступен центральный дисплей на 8 дюймов. В списке оснащения значатся светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, кожаный салон, панорамное остекление, камера заднего вида.

Продажи Honda Passport на рынке Северной Америки стартуют в начале следующего года. Шансы на то, что эта модель появится на нашем рынке, увы, невелики.

Новая Mazda 3: с полным приводом и другими моторами
Новый Toyota Prius получил полный привод
#Honda