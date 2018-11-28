К Новому году готов: ЦУМ преобразился к зимним праздникам

ЦУМ, как внутри, так и снаружи - одна из главных городских достопримечательностей накануне Нового года. Причем каждый год оформление подчиняется определенному сюжету. На этот раз главным новогодним символом стал подарок: фасад и внутренние пространства уже украшают красные ленты и банты, нарядные коробочки и звезды. В центральном Атриуме по традиции возвышается украшенная шарами и звездами ель - на этот раз золотого цвета и высотой 10 метров. На третьем этаже роль главных декоративных доминант отведена роскошным люстрам Baccarat. А традиционный новогодний базар с тысячью необходимых для праздника предметов - от традиционных гирлянд до деревянных Щелкунчиков, редких игрушек и домашнего праздничного декора, расположился на пятом этаже.

На рождественском базаре можно не только выбрать подарки, но и, например, выпить горячее какао в новогоднем какао-баре, заказать персональный рисунок на елочном шаре или игрушке, воспользоваться услугами каллиграфа - чтобы подписать праздничную открытку, или обратиться к помощи профессиональных стилистов, которые помогут оформить дом к Новому году.

Там же, на 5-м этаже - отдельная зона Living, оформленная в стиле затерянного в снежных горах альпийского шале со старинными шкафами, сервантами и новогодними елями. Здесь можно найти изысканные хрустальные бокалы и сервизы, столовое серебро, фарфоровую посуду и другие предметы сервировки и декора самых известных европейских брендов: таких, как Lalique, Baccarat, Bernardaud, Christofle и не только. Каждую неделю интерьеры "шале" будут обновляться - чтобы продемонстрировать разные идеи рождественского и новогоднего оформления дома.



Также в новогоднем меню ЦУМа - детские мастер-классы, готовый сфотографироваться с каждым гостем Дед Мороз, Denim Customize Bar с коллекцией новогодних патчей, персонализация женского белья и домашней одежды в качестве подарка при покупке и, наконец, новогодняя почта, с помощью которой можно отправить открытку в любую точку мира.