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28.11.2018,  
12:16
Текст:  Антон Валагин

Китай скопировал американский "летающий радар"

На авиашоу в Чжухае китайские разработчики представили модель и видеопрезентацию палубного самолета ДРЛО KLC-7 AEW. И внешне, и по заявленным характеристикам машина идентична американскому Northtrop Grumman E-2 Hawkeye.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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По данным разработчика, китайский "летающий радар" способен отслеживать, определяя тип и государственную принадлежность, самолеты и ракеты на сверхнизких высотах, а также морские цели и передавать их координаты через космические системы связи. Последняя подробность особенно заинтересовала пользователей, так как одна из самых грозных боевых систем КНР - противокорабельные баллистические ракеты DF-21D c дальность полета до 2700 км и ядерной боеголовкой, - может получать данные о цели уже в полете через спутники. Эксперты в США считают, что DF-21 представляет смертельную угрозу для авианосцев США, поскольку преодолевает их защиту.

Northtrop Grumman E-2 Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения, принят на вооружение в 1964 году. Он имеет боевой радиус в 320 километров (продолжительность патрулирования 3-4 часа). Установленная в задней части фюзеляжа антенна с фазированной решеткой РЛС AN/APS-96 засекает до 200 целей в радиусе 370 километров, определяя их высоту, скорость и дальность от E-2. В случае постановки помех системы связи Hawkeye, а также связанных с ним кораблей и самолетов автоматически перестраиваются на другую частоту.

E-2 Hawkeye входят в авиакрыло каждого авианосца США и поставляются на экспорт. Китай приобрел шесть самолетов этого типа.

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