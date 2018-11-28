У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Китайцы представили бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro

28.11.2018,  
10:53
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: ulefone.com Фото: ulefone.com
Фото: ulefone.com

Компания Ulefone презентовала новый смартфон, который можно будет купить менее чем за 100 долларов.

Гаджет имеет 5,7-дюймовый экран с разрешением 1498х720 пикселей и соотношением сторон 19:9. В вырезе размещается фронтальная камера на 5 Мп. Основная камера двойная, на 16 и 5 Мп, с диафрагмой F/2.0.

Устройство оснащено двумя идентификаторами - сканером отпечатка пальца и датчиком распознаванием лица.

В Китае выпущен первый смартфон не на Android

Смартфон будет работать на четырехядерном чипе Mediatek MT6739. Устройство получило 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Работать гаджет будет под управлением Android 8.1 Oreo.

Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт. Емкость аккумулятора Ulefone S10 Pro - 3350 мА•ч.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: depositphotos.com
Facebook вводит 20-процентный НДС на рекламу в России 10:11
Раскрыты цена и дата выхода Xiaomi Mi9 25.11.2018
В Россию пришел необычный китайский смартфон с двумя экранами. Цена 23.11.2018
смартфоны
Фото: depositphotos.com
Компании научат персонал цифровой грамотности 26.11.2018
В Россию приходит мощный китайский смартфон за 12990 рублей 26.11.2018
Apple официально снизит цены на новые iPhone 23.11.2018