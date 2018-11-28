Китайцы представили бюджетный смартфон Ulefone S10 Pro

Компания Ulefone презентовала новый смартфон, который можно будет купить менее чем за 100 долларов.

Гаджет имеет 5,7-дюймовый экран с разрешением 1498х720 пикселей и соотношением сторон 19:9. В вырезе размещается фронтальная камера на 5 Мп. Основная камера двойная, на 16 и 5 Мп, с диафрагмой F/2.0.

Устройство оснащено двумя идентификаторами - сканером отпечатка пальца и датчиком распознаванием лица.

Смартфон будет работать на четырехядерном чипе Mediatek MT6739. Устройство получило 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Работать гаджет будет под управлением Android 8.1 Oreo.

Смартфон имеет слоты для двух SIM-карт. Емкость аккумулятора Ulefone S10 Pro - 3350 мА•ч.