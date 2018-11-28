Новейший истребитель Миг-35 получит радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Уже изготовлены опытные образцы, на которых будут проводиться испытания. Об этом сообщил "Российской газете" гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

В будущем корпорация планирует предлагать АФАР покупателям в качестве опции, добавил Тарасенко. На первом этапе на истребителе устанавливались радары типа "Жук-М", которые ставились и на истребители МиГ-29СМТ. Однако, по словам гендиректора "МиГ", в корпорации учитывают тот факт, что мировым трендом сейчас является применение АФАР.

Испытания МиГ-35 должны завершиться в 2019 году, сообщил Тарасенко.

МиГ-35 - легкий сверхзвуковой истребитель, относящийся к поколению "4++". Он является переходным звеном между семейством МиГ-29 и самолетами пятого поколения.

Специальное покрытие, являющееся российским ноу-хау, заметно снизит радиолокационную заметность самолета. Имея классические формы, МиГ-35 в небе будет почти невидим для радаров противника. У истребителя также увеличены дальность полета и количество точек подвески вооружения.

Самолет оснащается модернизированными двигателями РД-33МК со всеракурсным управлением вектором тяги. Максимальная взлетная масса воздушного судна составляет 23,5 тонны. Максимальная скорость достигает 2,4 тысячи километров в час, а дальность полета с подвесными топливными баками составляет три тысячи километров.

Помимо 30-миллиметровой пушки ГШ-30-1 на вооружении истребителя будут находиться перспективные средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО противника. Кроме того, самолет имеет возможность выполнять боевые задачи "воздух-воздух", "воздух-земля" и "воздух-корабль", а также избегать внезапных атак противника благодаря современному комплексу обороны.

Радиоэлектронное оборудование позволяет истребителю применять все существующие и перспективные боеприпасы, система управления огнем способна захватывать 10 целей одновременно. Боевой радиус самолета 1400 километров, максимальная скорость 2100 км/ч.

Официальная презентация МиГ-35 состоялась 27 января 2017 года в подмосковных Луховицах на базе производственного комплекса РСК "МиГ". Тогда были представлены три самолета в разных стадиях сборки.

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает с Индией возможность поставки истребителей МиГ-35.