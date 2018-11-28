В мире
28.11.2018 11:15
Текст: Юрий Сизов

Мировые премьеры откроют форум классической музыки в Гомеле

Объединенные ориентальной и западной тематикой музыкальные сюрпризы украсят программу IV форума классической музыки "Восток-Запад", который пройдет в Гомеле.
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В учреждении "Гомельские городские оркестры" пояснили, что с первых чисел декабря ценители мировых музыкальных шедевров окажутся в стихии оркестровых концертов и сольных выступлений.

Откроет форум концерт "Величественное барокко", который состоится в колледже искусств имени Н. Соколовского. Шедевры барочного и классического репертуара прозвучат в исполнении флейтиста Алексея Юринка, гобоиста Сергея Тумаркина и скрипачки Екатерины Пукст. Музыковеды справедливо считают этот коллектив одним из лучших инструментальных трио Беларуси. Под симфонический аккомпанемент они исполнят произведения И. Баха, Г. Генделя и А. Вивальди.

Мировые премьеры прозвучат также 13 декабря на втором концерте форума "Очарование Востока". В этот вечер ценители чарующих мелодий услышат ранее не исполнявшиеся вокально-симфонические сочинения основателей отечественной композиторской школы Василия Золотарева и Николая Чуркина на темы Востока.

Как сообщает агентство БЕЛТА, специально к форуму могилевский композитор Владимир Браиловский готовит аранжировку камерно-вокального цикла "На берегах Иссык-Куля" - одного из лучших неизданных сочинений.

Запоминающимся событием для областных зрителей станет и участие в концерте народной артистки Беларуси, солистки Большого театра Нины Шарубиной, а также вокалистов Юлии Мухи и Александра Кустова.

Приятный бонус для меломанов - исполнение популярных восточных мелодий Петра Чайковского ("Арабский танец" из балета "Щелкунчик"), Н. Римского-Корсакова (фрагменты симфонической сюиты "Шехеразада") и других знаменитых произведений.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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Заключительным аккордом музыкального триумфа станет программа "Фортепианный блеск". 23 декабря впервые на местной сцене прозвучит сразу четыре двойных фортепианных концерта Баха, Моцарта и Пуленка. Слушателей порадуют шесть пианистов во главе с народным артистом РБ Игорем Оловниковым. Среди солистов - лауреаты международных конкурсов, стипендиаты специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, выпускники и преподаватели Белорусской академии музыки Наталия Коротина, Илья Петров, Татьяна Ким, Мария Матвиевская и Елена Науменко.

Форум классической музыки, по мнению местных критиков, зарекомендовал себя знаковым событием в культурной жизни областного центра. Цель творческого мероприятия - популяризировать классическую музыку, сделать ее доступной широким массам. Впервые подобный форум прошел в областном центре три года назад.

Автором и художественным руководителем проекта является главный дирижер симфонического оркестра Гомеля Мурад Ассуил.

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