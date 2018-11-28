Москалькова: Есть шансы на возвращение в Россию капитана "Норда"

Украина не возражает и готова к диалогу по поводу возвращения в Россию арестованного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Заявление она сделала после неоднократных переговоров со своим коллегой в Киеве Людмилой Денисовой. При этом омбудсмен отметила, что договоренность компромиссная - "переговоры о возвращении в РФ капитана судна "Норд" можно вести после суда над ним".

Суд, который пройдет в Киеве, запланирован на декабрь 2018 года.

Справка "РГ"

Крымское судно "Норд" киевские власти задержали в марте 2018 года. В октябре семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков. Капитан судна Владимир Горбенко остался на Украине, ему инкриминируют статью украинского УК о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию страны и выезда из нее с целью причинения вреда интересам страны.