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28 ноября 2018 г.

Постановление правительства Нижегородской области от 27 ноября 2018 года № 799 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Нижегородской области за III квартал 2018 г."

Дата подписания 27 ноября 2018 г.
Опубликован 28 ноября 2018 г.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 166-З "О порядке установления величины прожиточного минимума в Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Нижегородской области за III квартал 2018 года" в расчете на душу населения 9487 рублей и по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 10209 рублей;

- пенсионеров - 7837 рублей;

- детей - 9805 рублей.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор Г.С.Никитин

 

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