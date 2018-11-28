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28.11.2018 12:03
Рубрика: Легковые авто

Официально представлен новый Porsche 911

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

На автосалоне в Лос-Анджелесе Porsche представил восьмое по счету поколение спорткара Porsche 911 (в модификациях 911 Carrera S и 911 Carrera 4S).

Автомобиль, по утверждению разработчиков, получился "вневременным и современным". Спорткар оснастили турбированным шестицилиндровым двигателем мощностью 450 л.с. Расход топлива у Carrera S - 8,9 л/100 км, у полноприводной версии Carrera 4S - 9 л/100 км. Porsche 911 получил новую восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Обе модификации разгоняются от нуля до 100 км/ч менее, чем за четыре секунды. Дополнительный пакет Sport Chrono позволяет уменьшить время разгона еще на 0,2 секунды.

Максимальная скорость автомобилей - 308 км/ч (Carrera S) и 306 км/ч (Carrera 4S).

Фото: Пресс-служба Porsche.

Особенность нового поколения Porsche 911 - 10,9-дюймовый сенсорный монитор, интеллектуальные элементы управления и шасси, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Водитель авто сможет воспользоваться системами помощи, в числе которых - режим Porsche Wet, делающий движение по мокрой дороге более безопасным, и Night Vision Assist с тепловизионной камерой. Производитель также презентовал цифровые приложения: "Road Trip" (планирование и навигация поездок, рекомендации отелей и ресторанов, достопримечательностей и точек обзора), "360+" (доступный круглосуточно цифровой помощник) и "Impact" (калькулятор выбросов).

Цена новинки у российских дилеров начинается от 7 749 000 рублей для 911 Carrera S и от  8 199 000 рублей для 911 Carrera 4S.

Ранее компания объявила российские цены на компактный кроссовер Porsche Macan.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.
#Porsche