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Рубрика: Власть

Ответственность губернаторов за выполнение нацпроектов повысят

Текст: Айсель Герейханова

Выполнение майского указа во многом зависит от регионов. Поэтому достигнуты договоренности о повышении ответственности губернаторов за эффективность реализации национальных проектов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов президенту Владимиру Путину на совещании с кабмином. Он пояснил, что "60% задач, поставленных в указе - компетенция регионов”.

Фото: РИА Новости
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Силуанов также отметил, что все задачи по национальным проектам будут расписаны до конца года. Он напомнил, что по решению президиума Госсовета определены 15 верхнеуровневых задач. "В области экономики, в области социальной сферы, которые также будут распределены по регионам и по которым в первую очередь будут отвечать субъекты РФ вместе с федеральным центром", - сказал первый вице-премьер.

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