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28.11.2018 01:28
Рубрика: В мире

Пентагон: Тревога в медицинском центре ВМС США была учебной

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Тревога, объявленная во вторник в национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной. Об этом заявила официальный представитель Пентагона подполковник Одрисиа Хэррис.

Фото: depositphotos.com
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Ранее американские СМИ распространили сообщение о том, что в госпитале, расположенном в Бетесде (пригород Вашингтона) была объявлена тревога в связи с появлением там вооруженного человека, пишет ТАСС.

Сообщается, что в медцентре, гдепрошли учения, обычно обследуются американские лидеры. Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен Ричарда Никсона.

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