Пентагон: Тревога в медицинском центре ВМС США была учебной

Тревога, объявленная во вторник в национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида, оказалась учебной. Об этом заявила официальный представитель Пентагона подполковник Одрисиа Хэррис.

Ранее американские СМИ распространили сообщение о том, что в госпитале, расположенном в Бетесде (пригород Вашингтона) была объявлена тревога в связи с появлением там вооруженного человека, пишет ТАСС.

Сообщается, что в медцентре, гдепрошли учения, обычно обследуются американские лидеры. Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен Ричарда Никсона.