Писатель Елизаров прокомментировал сообщения о попытке самоубийства

Русский писатель и автор-исполнитель Михаил Елизаров лично опроверг ранее появившиеся в ряде СМИ сегодня сообщения, что 45-летний лауреат "Русского Букера" был якобы доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского после попытки суицида.

"Смешно. Я, оказывается, с собой покончил. Но там, вероятно, однофамилец мой в Склифе", - приводит слова писателя "Говорит Москва".

При этом Михаил уточнил, что жаловаться никуда не будет, поскольку произошедшее - "анекдотично" и просто "пошлая новость".

Елизаров родился в 1973 году в Ивано-Франковске. Окончил музыкальную школу по классу оперного вокала и филологический факультет Харьковского университета. В начале нулевых жил в Ганновере (Германия), где учился в киношколе на телережиссера.

В 2001-м в издательстве Ad Marginem вышел сборник автора из 24 рассказов "Ногти". Признанный рядом критиков одним из лучших литературных дебютов года.

Автор резонансного романа Pasternak (2003), романа "Мультки" (2010), сборников рассказов "Красная пленка", "Кубики", "Мы вышли покурить на 17 лет…". Записал десять музыкальных альбомов.

Ранее Михаил прокомментировал возможность экранизации своего самого известного и прославленного романа "Библиотекарь", получившего "Русского Букера" десять лет назад.