На второй день работы возникли технические проблемы.

Москва "ищет легких путей". Поэтому город всегда был в лидерах не только по количеству населения, но и по видам транспорта, который это население перевозит.

В Москве построили первый в стране метрополитен - в 1935-м, а в 2004-м - монорельс, который, как и канатная дорога, тоже сначала курсировал в экскурсионном режиме.

Первые - дореволюционные - проекты вообще предусматривали прокладку надземных линий метрополитена по Красной площади. Еще в 1914-м художники фантазировали на тему "воздушного" транспорта в Москве.

Такой в XXII веке они видели, например, Театральную площадь:

А такой - Красную:

Канатную дорогу от Воробьевых гор до Лужников хотели видеть действующей еще перед футбольным чемпионатом мира-2018. Но планы поменялись - ее не открыли ни в мае, ни в июле, ни вообще летом. Линия заработала в конце ноября.

Проезд на месяц сделали бесплатным - желающих прокатиться стало еще больше. Во вторник и среду их было несколько сотен. В очереди стояли, в основном, пенсионеры и школьники, решившие не ходить на уроки.

- Лучше бы я пошла на физику, - укоряла подругу одна из девушек, кутаясь в шарф.

- Нам не привыкать, - женщины в годах вспоминали другие уроки - времен перестройки, когда очереди были делом привычным. Правда, не на канатную дорогу, а за колбасой. Бутерброды с ней они, кстати, предусмотрительно захватили с собой. Не то, что молодежь.

Людей с маленькими детьми в очереди стояло мало. Цены пока не кусаются (их еще нет), но кусался мороз. Наградой за два часа ожидания должна была стать поездка с видами на город. Но многие, простояв два часа, получили лишь горячий чай. Его стали раздавать, когда выяснилось: что-то пошло не так.

Полицейские несколько раз связывались с представителями канатной дороги, те просили подождать 10-15 минут, затем еще 20. Но в итоге дорога так и не заработала. Оставшимся в очереди людям, согреваемым чаем и надеждой, сотрудники полиции сообщили, что надо расходиться. Из-за технических проблем "дорога работать сегодня не будет".

Технические проблемы, как оказалось, были связаны с кибератакой на компьютерный сервер. Но вряд ли сегодняшние события отпугнут желающих испробовать новый вид столичного транспорта (и себя).

Кстати, канатная дорога на Воробьевых горах существовала и раньше, но она не уходила за реку и была популярна, в основном, у тех, кто катался здесь на лыжах. Кресельный подъемник шел почти параллельно трамплину, на нем можно было подняться от набережной к смотровой площадке.

Сейчас к станции канатной дороги "Воробьевы горы" ближе всего одноименная станция метро. Правда, чтобы попасть к канатной станции приходится подниматься в гору пешком - эскалатор, который работал в советское время, по-прежнему заброшен.

Насколько удачным окажется эксперимент с канатной дорогой в Москве, покажет только время. Например, монорельс городские власти давно собираются закрыть, хотя он, как и канатная дорога, выполняет и транспортную, и туристическую функции. Но слишком дорог в эксплуатации. Стоимость одной поездки там - как на метро, 55 рублей. Поэтому одна поездка на "канатке", которая уж точно больше туристический маршрут, будет стоить минимум 400.

Судя по всему, действительно нетуристическим видом транспорта канатную дорогу в России сейчас можно назвать только в Нижнем Новгороде. Она связывает главный город области с заволжским Бором, где почти 80 тысяч жителей. Дорогу открыли в 2012-м. В прошлом году ею воспользовалось более 7 миллионов человек.

В Москве, кстати, планировали построить и канатную дорогу, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Она должна пройти над Химкинским водохранилищем. И там пассажиров там наверняка будет еще больше (так проще попадать с северо-запада на север города), чем на Воробьевых горах.

Главное, чтобы без очередей.

Вот пять самых живописных канатных дорог в России по версии "Родины":