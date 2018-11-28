В Калуге завели дело о поножовщине с двумя погибшими

Калужские следователи разбираются в обстоятельствах вооруженной драки четверых мужчин. Двое из них в результате погибли, сообщили в управлении СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 26 ноября четверо мужчин встретились на квартире одного из них, чтобы выпить. В процессе застолья возник конфликт, переросший в драку. 26-летний мужчина с ножом напал на собутыльника и нанес ему рану в плечо. Пытаясь спастись, тот выпрыгнул из окна, но от падения с пятого этажа скончался на месте. Нападавши

й тем временем нанес множественные ножевые ранения хозяину квартиры и другому гостю. Последний сумел обезоружить нападавшего и, в свою очередь, нанес ему несколько ударов ножом, от которых тот скончался.

- Двое пострадавших мужчин доставлены в больницу, где их прооперировали. Как только позволит состояние их здоровья, следователи допросят участников конфликта о его причинах и всех обстоятельствах происшествия, - рассказала представитель СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли нож, следы крови и другие вещественные доказательства.