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28.11.2018 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший мэр Циолковского останется в СИЗО до марта

Текст: Александр Ярошенко

Благовещенский городской суд оставил в следственном изоляторе до 9 марта 2019 года бывшего главу ЗАТО Циолковский Николая Кохно.

Экс-мэр наукограда находится под арестом с ноября 2017 года, его обвиняют в крупном мошенничестве.

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- Есть основания считать, что Николай Кохно может скрыться от следствия и суда, - рассказал "РГ" пресс-секретарь Благовещенского суда Александр Воронин.

По версии следствия Кохно, будучи главой Циолковского, ввел в заблуждение руководителя одной из подрядных компаний, пообещав ему, что может повлиять на конкурентные переговоры. Благодаря этому фирма могла получить заказ на сумму порядка 100 миллионов рублей. В благодарность подрядчик перечислил более двух миллионов рублей со счета предприятия на покупку однокомнатной квартиры в Благовещенске для Николая Кохно. Позже выяснилось, что повлиять на решение тот не мог.

Бывший мэр свою вину не признает. На его имущество суд наложил арест.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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