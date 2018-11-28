Бывший мэр Циолковского останется в СИЗО до марта

Благовещенский городской суд оставил в следственном изоляторе до 9 марта 2019 года бывшего главу ЗАТО Циолковский Николая Кохно.

Экс-мэр наукограда находится под арестом с ноября 2017 года, его обвиняют в крупном мошенничестве.

- Есть основания считать, что Николай Кохно может скрыться от следствия и суда, - рассказал "РГ" пресс-секретарь Благовещенского суда Александр Воронин.

По версии следствия Кохно, будучи главой Циолковского, ввел в заблуждение руководителя одной из подрядных компаний, пообещав ему, что может повлиять на конкурентные переговоры. Благодаря этому фирма могла получить заказ на сумму порядка 100 миллионов рублей. В благодарность подрядчик перечислил более двух миллионов рублей со счета предприятия на покупку однокомнатной квартиры в Благовещенске для Николая Кохно. Позже выяснилось, что повлиять на решение тот не мог.

Бывший мэр свою вину не признает. На его имущество суд наложил арест.