Голова волка в церкви смутила амурских прихожан

На днях в кафедральный собор города Благовещенска зашла молодая женщина, сумочка которой была "украшена" головой животного, вероятнее всего волчьей. Необычный элемент декора вызвал переполох среди прихожан храма. Они стали перешептываться, отвлекаясь от общей молитвы.

"Сказать, что в храме случилось смущение прихожан - значит ничего не сказать. Нелицеприятный аксессуар рождал домыслы. Одни вспоминали злодеяния фашистов, которые шили из кожи узников концлагерей сумочки и перчатки, другим мерещился скальпированный знак индейцев, времен колонизации Америки. Кто-то пытался объяснить увиденное по-христиански, мол, женщина так любила своего Бобика, что не могла расстаться с ним после смерти", - описал этот случай в своем Instagram священник Святослав Шевченко.

Женщину попросили необычную сумочку оставить в свечной лавке, она согласилась. Люди успокоились, и инцидент был исчерпан.