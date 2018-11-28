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28.11.2018 04:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Критический дефект на стартовом столе Восточного устранили в октябре

Текст: Дина Непомнящая

После появления сообщений о том, что на стартовом столе космодрома Восточного обнаружился деформационный шов, в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры заявили, что дефект ликвидировали месяц назад.

Рогозин сообщил о подписании контракта по "Восточному"

"Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября", - сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

Сейчас дефектов на космодроме нет.

Напомним, в сентябре под стартовым столом на Восточном обнаружили пустоты. Причиной их появления стала ошибка подрядчика. На ремонт направили 4,57 миллиона рублей.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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