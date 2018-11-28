Критический дефект на стартовом столе Восточного устранили в октябре

После появления сообщений о том, что на стартовом столе космодрома Восточного обнаружился деформационный шов, в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры заявили, что дефект ликвидировали месяц назад.

"Силами подразделений Роскосмоса замечание в связи с деформационным швом было устранено еще 25 октября", - сообщает пресс-служба ЦЭНКИ.

Сейчас дефектов на космодроме нет.

Напомним, в сентябре под стартовым столом на Восточном обнаружили пустоты. Причиной их появления стала ошибка подрядчика. На ремонт направили 4,57 миллиона рублей.