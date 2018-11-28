Беларуси досрочно передали зенитные комплексы "Тор-М2"

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" досрочно передал Министерству обороны Республики Беларусь партию самоходных зенитных комплексов "Тор-М2".

- По просьбе заказчика машины были собраны на месяц раньше срока. Посетившие ижевский завод "Купол" представители белорусской стороны убедились в высоком качестве исполнения заказа, - рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна.

Первый заказ на "Торы" белорусская армия разместила в 2010 году, через год он был исполнен. В 2012-м последовал новый заказ.

- Нынешняя партия ЗРК для Беларуси - пятая по счету. В ее приемке участвовала делегация во главе с замминистра обороны РБ Сергеем Симоненко, - добавили в "Алмаз-Антее".

"Тор-М2" - новейшая модификация мобильного зенитно-ракетного комплекса ближнего действия. Ее главной особенностью является возможность вести огонь в движении. Боекомплект увеличен до 16 ракет, возросли точность и дальность стрельбы.