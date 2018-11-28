Инженера ядерного центра в Сарове заподозрили в получении взятки

В Сарове ведущего инженера по надзору за строительством департамента капстроительства Российского федерального ядерного центра заподозрили в вымогательстве и получении взятки в один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Нижегородской области.

По версии правоохранителей, 21 ноября 2018 года подозреваемый вымогал деньги у заместителя директора по производству ОП "Саров" АО "Электрон". Это инжиниринговая компания, которая входит в состав ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом". Также инженер угрожал отказом подписать акты выполненных работ за октябрь-ноябрь 2018 года и за другие месяцы.

27 ноября в офисе предприятия он получил взятку за утверждение актов выполненных работ в рамках госконтракта по реконструкции и техническому перевооружению систем физической защиты объектов ядреного центра. После этого его задержали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пунктам "б", "в" части 5 статьи 290 УК России (получение должностным лицом лично взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере).

В ближайшее время инженеру предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.