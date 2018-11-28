Ладыков проверил строительство дороги в "Солнечный"

В выездном совещании приняли участие заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Владимир Филиппов, глава Калининского района Яков Михайлов, директор МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" Иван Кучерявый, а также сотрудники подрядных организаций и проектировщики.
Как сообщил представитель строительной компании Виктор Разумов, в ходе работ возникло немало трудностей.
- Сложнейший объект, никто не верил, что его можно здесь реализовать. Строим на болотах, вблизи речка Кукшумка, многоэтажные дома и сооружения. Ведем серьезные работы по выпрямлению русла реки и переводу его в бетонные трубы, чтобы вписать дорогу в существующий ландшафт. Рабочие успели уложить нижний слой асфальта до выпадения снега. Заморозки не помеха. Сейчас ведем земельные работы, задействовано более 20 единиц техники, - сказал Разумов.
По его словам, до конца года планируется завершить укладку бордюров и обустройство пешеходных тротуаров.
Алексей Ладыков призвал не сбавлять темп строительства.
- Все средства, заложенные на текущий год, нужно освоить в установленные сроки. Соблюдайте технологии, качество работ должно быть на соответствующем уровне, - заявил сити-менеджер.
Напомним, строительство автодороги осуществляется в рамках проекта "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации", по которому в 2018-2019 годах строятся и реконструируются магистральные дороги районного значения, автодороги в развивающихся микрорайонах.
Финансируются работы из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.