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28.11.2018 11:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Набережную в Чебоксарах начали готовить для зимнего отдыха

Текст: Сергей Кирсанов
На Московской набережной в столице Чувашии началась подготовка площадок для зимнего отдыха.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Как сообщили в администрации города, установившаяся погода позволила раньше обычного организовать территории для любителей лыж: трассу для конькового бега и классическую лыжню.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Вместе с тем, подходят к завершению работы по третьему этапу реконструкции Московской набережной. Строители уже закончили обустройство технического проезда, велосипедной дорожки и тротуара, установлено наружное освещение и чугунное ограждение вдоль берега.

По словам директора чебоксарского "Управления ЖКХ и благоустройства" Олега Белова, первоначальное техническое решение потребовало корректировки. В связи с этим проектировщики предложили установить между техническим проездом и велодорожкой с тротуаром подпорной стенки.

- Блоки в этом сооружении ничем не скрепляются, каждый весит около 700 килограммов. Всего для подпорной стенки нужно 1960 блоков. Согласно контракту, весь объем камня будет поставлен до 10 декабря текущего года, - пояснил Белов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Укладка брусчатки на тротуаре должна быть завершена на днях, как и покрытие асфальтом технического проезда. Подрядчики заверяют, что низкие температуры не скажутся на качестве - по методическим рекомендациям Росавтодора укладка асфальта возможно при температуре не ниже минус десяти градусов. Для этого добавляется специальная битумная присадка и несколько изменяется технология производства работ.

В администрации Чебоксар также заверили, что зимнее содержание Московской набережной также организовано в полном объеме.

Между тем

В Чебоксарах начали готовится и к празднованию Нового года. На Красной площади появится огромная зимняя горка высотой девять метров. Конструкция с тремя спусками будет деревянной. Ее оформят в цветах герба столицы Чувашии.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары
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