В Перми осудили создателей нелегального банка

Свердловский районный суд Перми признал виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности руководителей компании "Юрправо" и кредитно-потребительского кооператива "Социальная защита граждан". Они создали незаконный финансовый бизнес и причинили ущерб гражданам в размере 80 миллионов рублей.

Как пояснили в Прокуратуре Пермского края, следствием установлено, что с января 2009 по декабрь 2011 года руководители компаний привлекали денежные средства граждан под высокий процент, а также выдавали займы под залог недвижимого имущества. При этом у организаций отсутствовала лицензия на право ведения банковской деятельности.

Суд приговорил организатора незаконного банковского бизнеса к четырем годам лишения свободы, а его соучастницу - к одному году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима.