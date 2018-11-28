В Пермском крае два врача пойдут под суд за смерть годовалого ребенка

В городе Кудымкар Пермского края двух медицинских работников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как пояснили в краевом СК РФ, в декабре 2017 года жительница Кудымкарского района вызвала бригаду скорой помощи своему малолетнему сыну, у которого поднялась температура. Ребенок был госпитализирован в поликлинику села Ошиб. В дальнейшем состояние младенца ухудшилось, и он был переведен в реанимацию больницы Коми-Пермяцкого округа, где в скором времени скончался.

Комплексная судебно-медицинская экспертиза выявила, что сотрудники больницы допустили дефекты оказания медицинской помощи. Ошибки врачей стали в итоге причиной гибели ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении двух медицинских работников. Сегодня дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.