Новости

Что будет, если вместо колеса на машину поставить сварные цепи 13:00
Песков прокомментировал слова Михалкова о Путине 12:58
В Крыму от курортного сбора отказались уже три муниципалитета 12:58
В Пермском крае два врача пойдут под суд за смерть годовалого ребенка 12:57
В Калуге завели дело о поножовщине с двумя погибшими 12:57
МЧС России подтвердило задержание главного саратовского спасателя 12:52
На Урале не признали аварийным дом, который хотят снести ради филармонии 12:39
В Ненецком АО разработали закон против алкоголизма 12:39
Прокуратура нашла нарушения в детской больнице Мурманска 12:28
В Москве десять ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрывов 12:25
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России 12:25
Китай скопировал американский "летающий радар" 12:16
Начальник областного управления МЧС задержан в Саратове 12:12
На Урале школьницу будут судить за хулиганство у Вечного огня 12:10
Никита Михалков назвал лучший российский телесериал 12:08
Обвиняемому в теракте петербуржцу ужесточили обвинение 12:07
Официально представлен новый Porsche 911 12:03
Нерезиденты купили 75 процентов выпуска еврооблигаций России 11:59
В Крыму морякам ВМС Украины предъявлено обвинение 11:57
В Грозном пройдет крупнейший форум СМИ Северного Кавказа 11:57
В Краснодаре балкон многоэтажки рухнул на детскую площадку 11:56
Более трети россиян считают, что скоро жизнь изменится к лучшему 11:55
Sony снимет фильм про Женщину-паука 11:54
На расстрелявшего таксу красноярца завели дело 11:47
Американские кинокритики назвали десять лучших фильмов года 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае два врача пойдут под суд за смерть годовалого ребенка

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

В городе Кудымкар Пермского края двух медицинских работников обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В Нижнем Тагиле осужден водитель "скорой", уронивший пациентку

Как пояснили в краевом СК РФ, в декабре 2017 года жительница Кудымкарского района вызвала бригаду скорой помощи своему малолетнему сыну, у которого поднялась температура. Ребенок был госпитализирован в поликлинику села Ошиб. В дальнейшем состояние младенца ухудшилось, и он был переведен в реанимацию больницы Коми-Пермяцкого округа, где в скором времени скончался. 

Комплексная судебно-медицинская экспертиза выявила, что сотрудники больницы допустили дефекты оказания медицинской помощи. Ошибки врачей стали в итоге причиной гибели ребенка.  По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении двух медицинских работников. Сегодня дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком
В Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России
Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков
В Грузии началось голосование во втором туре президентских выборов