В Саратове бывшего работника прокуратуры обвинили в "пьяном" ДТП

Следствие пришло к выводу, что сотрудник Саратовской областной прокуратуры, сбивший мотоциклиста, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба следственного управления по региону, экс-прокурорскому работнику предъявлено обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Инцидент, в котором, по версии следствия, участвовал сотрудник прокуратуры, уволившийся из этого ведомства после ДТП, произошел в этом году 18 августа, в два часа ночи на улице Большой Затонской в Саратове. Как считает следствие, водитель автомобиля "AUDI Q3" нарушил ПДД, из-за чего столкнулся с мотоциклом. 25-летний мотоциклист получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Сам обвиняемый, бывший сотрудник одного из отделов областной прокуратуры Виталий Медников, признал вину в нарушении правил дорожного движения, однако отрицает, что управлял машиной в нетрезвом состоянии.

Примечательно, что с места происшествия водитель автомобиля скрылся. Он написал явку с повинной только через несколько дней. В ходе следствия проверялась версия, что за рулем автомобиля мог находиться кто-то из родственников прокурорского работника, в частности, его мать, работающая судьей Саратовского арбитражного суда.

Как заявили в СК, в настоящее время расследование закончено, обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.