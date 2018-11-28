В Уфе экс-глава кооператива ответит в суде за травму ребенка на горке

62-летний бывший председатель правления потребительского жилищного кооператива в Уфе предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности.

Как сообщили в управлении СК РФ по Башкирии, поводом для уголовного дела стал случай четырехлетней давности. Годовалый ребенок играл на детской площадке, расположенной на кровле подземного гаража. Малыш упал с горки прямо на бетонную поверхность крыши, на которой не было специального ударопоглощающего покрытия. В итоге пострадавший оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

В ходе следствия выяснилось: детскую площадку установили в 2011 году, а председатель правления жилищного кооператива принял выполненную работу и не проследил, чтобы площадка действительно соответствовала требованиям безопасности.

Обвиняемый признал свою вину, и уголовное дело направили в суд.