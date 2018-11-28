"Королевой Сибири" выбрали певицу из Красноярска

В Красноярске выбрали "Королеву Сибири": из 16 замужних конкурсанток в возрасте от 23 до 46 лет этот титул достался профессиональной вокалистке 33-летней Ольге Дубко из Красноярска.

Как рассказали организаторы конкурса, "Академия международных конкурсов красоты", участницы демонстрировали умение держаться на сцене, творческие способности, а также отвечали на вопросы в интеллектуальном этапе состязания.

Помимо призов победительница получила от представителей Академии международных конкурсов красоты приглашение на участие в масштабном международном конкурсе красоты "Миссис Бриллиант Мира-2019 " который пройдет на Тайване.

Проект соберет конкурсанток из более 30 стран мира - США, Китая, Венесуэлы, Франции, Испании, Африки, Португалии и других.