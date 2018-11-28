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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На расстрелявшего таксу красноярца завели дело

Текст: Надежда Столярчук

Красноярская полиция возбудила уголовное дело по факту жесткого обращения с животным.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в один из отделов городской полиции обратился 41-летний красноярец. Мужчина рассказал, что на днях выпустил свою собаку погулять в районе гаражей в микрорайоне Солнечный. Через некоторая время такса вернулась домой. Хозяева увидели, что она тяжело ранена.

Фото: depositphotos.com
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Животное тут же отвезли в ветеринарную клинику, но врачи не смогли помочь домашнему питомцу: ранения были слишком тяжелы, собака умерла.

Стражи правопорядка выяснили, что инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

- На кадрах видно, как возле животного останавливается автомобиль, водитель которого стреляет в собаку и уезжает, - рассказали в полиции.

Вскоре удалось установить личность стрелявшего и задержать его. Подозреваемым в убийстве собаки оказался 34-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Максимальный срок по этой статье - до трех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
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