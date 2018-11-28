Родители покусанного волком ребенка отсудили у зоопарка 150 тысяч

Алтайский краевой суд обязал зоопарк "Лесная сказка" выплатить родителям мальчика, которого покусал канадский волк, 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело по иску жителя Барнаула к зоопарку "Лесная сказка". Отец пострадавшего ребенка, который также получил травмы при нападении дикого животного, требовал взыскать с зоопарка в качестве компенсации морального вреда 800 тысяч рублей - по 400 тысяч на каждого пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского краевого суда, решением Индустриального районного суда от 14 августа текущего года эти требования были удовлетворены частично: с ответчика взыскано 100 тысяч рублей за травму ребенка и 50 тысяч рублей за травму отца. Родители мальчика подали апелляцию в Алтайский краевой суд, но она не была удовлетворена.

- Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с выводами суда первой инстанции о размере компенсации морального вреда, поскольку сам истец проявил грубую неосторожность при посещении зоопарка с детьми. В результате мальчик просунул руку в клетку с волком, что спровоцировало нападение животного на ребенка. При этом суд принял во внимание, что у отца ребенка в крови было обнаружено 0,4 промилле этилового спирта, - отметили в Алтайском краевом суде.

Напомним, ЧП в барнаульском зоопарке произошло в июле 2017 года. Волк напал на трехлетнего мальчика, когда он просунул руку в клетку. С рваными ранами рук и ушной раковины ребенок был госпитализирован. Также в больницу был доставлен и его отец, который получил травмы, когда пытался вызволить сына из лап животного.