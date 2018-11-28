Петербуржцу выстрелили в голову во время дорожного конфликта

Дорожный конфликт в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга закончился серьезным ранением одного из его участников.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, это произошло вечером 27 ноября. Около шести часов у дома 7 по проспекту Косыгина вступили в перепалку двое мужчин-водителей иномарок. Договориться им не удалось, и в какой-то момент один из участников конфликта выхватил травматический пистолет и с близкого расстояния выстрелил в голову своему оппоненту. Пострадавшему пришлось вызывать "скорую".

По данным правоохранителей, сейчас 39-летний мужчина (он был за рулем автомобиля Peugeot) находится в больнице, состояние его медики оценивают как тяжелое.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление его личности и задержание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.