В Ненецком АО разработали закон против алкоголизма

В Ненецком округе разработан закон о профилактике алкоголизма и борьбе с пьянством, рассказали корреспонденту "РГ" в законодательном собрании региона.

Инициатива законопроекта принадлежит депутату Александру Чурсанову. Его уже поддержали коллеги-парламентарии, а также сотрудники департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения окружной администрации.

Принять такой закон власти округа решили после того, как на сайте организации "Трезвая Россия" был опубликован "рейтинг трезвости регионов". Ненецкий округ занял в этом перечне одну из последних позиций.

- Закон планирует усилить работу по популяризации здорового образа жизни, диагностике и выявлению детей "группы риска" в школах", - поясняют его авторы.

Кроме того, предполагается, что будет расширен список дней, в которые будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. Это такие праздничные дни как День защиты детей, 1 сентября и День молодежи. В следующем году планируется запретить продажу алкоголя и в дни сдачи выпускных экзаменов в школах. Продавать алкоголь будет запрещено и в период убойной кампании в оленеводческих бригадах.