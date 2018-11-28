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28.11.2018 11:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госсовете Крыма произошли кадровые перестановки

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)

Депутаты крымского парламента назначили заместителя председателя Госсовета РК и первого вице-спикера, а также досрочно прекратили полномочия одного из депутатов. Кадровые решения были приняты на очередном заседании сессии ГС.

В Крыму назначен новый вице-премьер

Первым вице-спикером назначен Ефим Фикс, ранее занимавший должность зампредседателя Госсовета. Этот пост стал вакантным после увольнения Натальи Маленко, которая недавно возглавила Симферопольскую администрацию. Полковник в отставке Ефим Фикс является опытным парламентарием: он был народным депутатом Украины, трижды избирался в крымский парламент до 2014 года и является депутатом первого созыва Госсовета РК.

Вице-спикером сегодня стал Владимир Бобков, ранее возглавлявший комитет ГС по образованию, науке, молодежной политике и спорту. Кандидат исторических наук Бобков в разные годы работал заведующим музеем истории ТНУ им. Вернадского, завкафедрой общей и прикладной политологии Таврического гуманитарно-экологического института. Дважды избирался депутатом Симферопольского горсовета. В парламент Крыма прошел в сентябре 2014 года.

Кроме того, парламентарии досрочно прекратили депутатские полномочия Евгения Кабанова в связи с его назначением на должность заместителя председателя правительства республики. Там он будет курировать строительство и реализацию федеральной целевой программы вместо заключенного под стражу Виталия Нахлупина.

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